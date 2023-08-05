Где отключат электроэнергию 7 августа

Аббревиатура «ЗОЖ» звучит сегодня как имя нарицательное, и уже появилось производное: «зожник». И все понимают, что речь идет о приверженце здорового образа жизни. Что стоит за этим понятием, так ли сложно соблюдать требования ЗОЖ, и можно ли вести ЗОЖ и не умереть …со скуки?