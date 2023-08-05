Где отключат электроэнергию 7 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в понедельник, 7 августа 2023 года, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.08.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Натальевка,
д. Шпаньково (частный сектор, ферма),
д. Ермолино.
07.08.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Кутышева д. 6, 8, 10, 12, 43, 44, 45, 46, 47;
ул. Совзозная,
ФКБИ, ЭЛТ, ЭТЭ.
07.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сусанинское СП:
д. Красницы,
д. Ковшово,
Массив Красницы,
Гатчинская Гольф-деревня.
07.08.2023 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Корписалово,
д. Старое Хинколово.
07.08.2023 с 11:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Пеушалово,
д. Лайдузи,
д. Куйдузи,
д. Кезелево.
07.08.2023 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино(частично),
д. Руново,
п. Карташевская,
СНТ «Бригантина».
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