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Где отключат электроэнергию 7 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в понедельник, 7 августа 2023 года, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.08.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Натальевка,     

д. Шпаньково (частный сектор, ферма),

д. Ермолино.

 

 07.08.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Кутышева д. 6, 8, 10, 12, 43, 44, 45, 46, 47;

ул. Совзозная,

ФКБИ, ЭЛТ, ЭТЭ.

 

07.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сусанинское СП:

д. Красницы,

д. Ковшово,

Массив Красницы,

Гатчинская Гольф-деревня.

 

07.08.2023 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Корписалово,

д. Старое Хинколово.

 

07.08.2023 с 11:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Пеушалово,

д. Лайдузи,

д. Куйдузи,

д. Кезелево.

 

07.08.2023 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино(частично),

д. Руново,

п. Карташевская,

СНТ «Бригантина».      