Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Где отключат свет 8 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

Николаевка частично,

Эду, Вероланцы   

 

08.08.2023 с 10:00 до 17:00

Веревское поселение:

Торфопредприятие,

Кирлово, Пегелево,

Массив СНТ "Тайцы",

Сад-во "Тайга",

Сад-во "Радуга",

Сад-во "Мостовик",

Сад-во "Ольха"

Малое Верево Киевское шоссе,

водозабор, АГЗС,

администрация с.п.,

АЗС "Несте"


08-08-2023 с 09:00 до 18:00

Зайцево, ул. Лиговская

 

08.08.2023 с 09:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

д. Красницы,

д. Ковшово,

Массив Красницы,

Гатчинская Гольф-деревня.

 

08.08.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Старое Хинколово.

 

08.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

СНТ «Бригантина».      

 

08.08.2023 с 10:00 до18:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка        

Истинка, Тихвинка

 

08.08.2023 с 10:00 до 18:00

п Тайцы часть., в/ч

2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ.

 

08.08.2023 с 09:00 до 18:00

Дружногорское поселение

Лампово, Орлино,

ДНП Орлинка

 

08.08.2023 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Вытти               

 

08.08.2023 с 09:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

п. Новинка           