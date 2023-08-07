Где отключат свет 8 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
08.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
Эду, Вероланцы
Веревское поселение:
Кирлово, Пегелево,
Массив СНТ "Тайцы",
Сад-во "Тайга",
Сад-во "Радуга",
Сад-во "Мостовик",
Сад-во "Ольха"
Малое Верево Киевское шоссе,
водозабор, АГЗС,
администрация с.п.,
АЗС "Несте"
08-08-2023 с 09:00 до 18:00
Зайцево, ул. Лиговская
08.08.2023 с 09:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
д. Красницы,
д. Ковшово,
Массив Красницы,
Гатчинская Гольф-деревня.
08.08.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Старое Хинколово.
08.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
СНТ «Бригантина».
08.08.2023 с 10:00 до18:00
Таицкое поселение:
д. Малая Ивановка
Истинка, Тихвинка
08.08.2023 с 10:00 до 18:00
п Тайцы часть., в/ч
2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ.
08.08.2023 с 09:00 до 18:00
Дружногорское поселение
Лампово, Орлино,
ДНП Орлинка
08.08.2023 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Вытти
08.08.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
п. Новинка