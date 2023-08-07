Ленобласть встретила 96-й день рождения

В этом году праздник проходил под девизом «Территория знаний». Каждая делегация представила свои достижения и потенциал в виде одной из школьных дисциплин: география показывает красоты области, история напоминает о подвигах предков, литература знакомит с героями и авторами произведений, математика демонстрирует показатели региона, а физкультура — спортивные победы. Команда администрации Ленинградской области предстала в роли педагогического коллектива во главе с директором «Школы 47» — губернатором Александром Дрозденко.

На праздновании 96-летия Ленобласти в Тосно жители и гости города смогли попробовать вкусную и экологичную продукцию более чем полусотни региональных производителей и приобрести сувениры, сделанные руками ленинградских мастеров. Гостей по традиции радовали ярмарка «Город мастеров» и гастрофестиваль «Калейдоскоп вкуса».

Александр Дрозденко во время празднования Дня Ленинградской области ознакомился с изделиями «Города мастеров» и попробовал угощения на гастрофестивале «Калейдоскоп вкуса».

«Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка «Город мастеров» уже стали неотъемлемой частью празднования Дня Ленинградской области», ― отметил глава региона.

В этом году «Город мастеров» объединил фермерский рынок и ярмарку изделий народных промыслов. Более 50 производителей Ленинградской области представляют свою продукцию: молодые и выдержанные сыры, питьевые йогурты и широкий ассортимент молочной продукции, сыровяленые колбасы и мясные деликатесы, копченая, охлажденная и пряная рыба, травяной чай и мёд.

На праздновании 96-летия Ленинградской области знак и удостоверение Почетного гражданина Ленинградской области были вручены Любови Константиновне Боровских ― учителю русского языка и литературы гимназии города Кириши и Василию Ивановичу Пискареву, депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Также на торжествах Знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» был вручен председателю Российского исторического общества, директору Службы внешней разведки Российской Федерации Сергею Нарышкину.

С 96-м днём рождения Ленинградской области жителей и руководство региона поздравили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Они приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном дню образования Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что у регионов общая история и сегодня жителей города и области связывает общая любовь к Отечеству, сообща они помогают бойцам в зоне СВО и новым территориям.

«Я благодарю ленинградцев за нашу дружбу: мы — одна агломерация. Мы не делим жителей, мы вместе — единая семья», — сказал Александр Беглов.

В подарок ленинградцам сосед преподнес сертификат на скейт-парк.

Председатель Российского исторического общества поблагодарил правительство и жителей Ленобласти за участие в сохранении и приумножении культурных и исторических традиций. Сергей Нарышкин напомнил, что скоро в Гатчинском районе завершится создание мемориального комплекса, посвященного жителям Советского Союза, ставшим жертвами геноцида гитлеровской Германии.

Он особо подчеркнул, что сегодня Ленобласть — один из локомотивов России и входит в число приоритетных регионов страны.

«Это — наш общий дом и пусть в нем всегда царит духовное единство, порядок, благополучие, надежда и любовь. Поздравляю вас с праздником!», — сказал Сергей Нарышкин.

Поздравления региону с 96-летием направили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Празднование 96-летия Ленинградской области в Тосно завершилось концертом и красочным салютом.

«Мне кажется, праздник прошел весело, с юмором и нестандартно, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — у нас очень много талантливых людей и, главное, ленинградцы любят творить добро. Я думаю, что именно это лежит в основе развития Ленинградской области. Я всех поздравляю с 96-летнием региона».

На сцене для тосненцев и гостей города выступили знаменитые «Хор Турецкого» и «Иванушки International». Ярким завершением насыщенного дня стал праздничный фейерверк.

Столицей празднования Дня Ленобласти в 2024 году будет Кудрово ― один из самых молодых городов Ленинградской области. В 2024-м исполнится 6 лет с момента присвоения ему статуса города в июне 2018-го.

День рождения Ленобласти-2025 пройдет в Киришах, которые в 2025-м отметят свое 60-летие в качестве города.