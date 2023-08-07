«На вас оформили кредит» – это враньё

44-летний житель Гатчины, работающий мастером на предприятии, получил звонок от некого лица, которое представилось сотрудником банка и сообщило, что от его имени поступил запрос на оформление кредита. Следуя указаниям мошенников, мужчина установил на свой мобильный телефон приложение, после чего, выполняя инструкции, попытался оформить кредитную карту в «ВТБ», но его спас сбой банковской системы: кредитку он не оформил, но на смартфон поступило сообщение о списании денежных средств в сумме 33 тысячи рублей.

83-летней жительнице Гатчины позвонил мошенник и начал нести полную ахинею. Звонивший представился Михаилом и сообщил, что со счета пенсионерки были сняты все накопления и переведены в Польшу. Для возврата денежных средств необходимо …снять все деньги и следовать его указаниям. Эти взаимоисключающие сообщения не смутили женщину. Она пошла в Сбербанк, сняла наличные (которые уже «были сняты и отправлены в Польшу»), затем отправилась в «Кубус» и через терминал «ВТБ» перевела на продиктованный ей счет 285 тысяч рублей.

26 июля в Коммунарский отдел полиции обратилась 65-летняя женщина. Пять дней назад ей названивали какие-то люди, по указанию которых она сделала несколько переводов на разные номера телефонов общей суммой 200 тысяч рублей, плюс взяла в банке кредит на свое имя в размере 500 тысяч рублей, оформила страховку – 68 тысяч, потом все эти кредитные средства сняла в банкомате в Павловске и отправила на различные мобильные номера телефонов «Киви банка». Ущерб составил 768 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.