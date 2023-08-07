При купании недопустимо:

- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

- заплывать за буйки и ограждения;

- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метров.

Избегайте употребление алкоголя до и вовремя нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.

ПОМНИТЕ: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

Уважаемые взрослые! Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас! Категорически запрещено купание детей без присмотра взрослых!!!

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области





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