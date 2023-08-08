28 муниципальных проектов отправляются на федеральный конкурс

Города и поселения Ленинградской области представили свои практики в пяти номинациях, касающихся развития экономики, создания инфраструктуры «умного города», строительства и ЖКХ, межнациональных отношений и обратной связи с жителями.

Комиссия отобрала 27 лучших муниципальных практик. Еще один проект был отобран Советом муниципальных образований. Все они представят регион на федеральном этапе конкурса.

Победителями регионального этапа в категории городов со своими проектами обратной связи с жителями стали Мгинское городское поселение, Коммунар и Кировское городское поселение (1,2, 3 места).

Среди сельских поселений в этой номинации победителем признано Раздольевское поселение Приозерского района. На 2 и 3 местах – Новодевяткинское и Усадищенское поселения.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия», ставшей в этом году лидером по количеству поданных заявок, 14 практик отправят на конкурс в Москву. В их числе открытый детский рождественский конкурс-фестиваль Киришей «Вифлеемская звезда», занявший 1 место на региональном уровне.

Среди победителей в других номинациях, касающихся муниципальной экономики и строительства ― Луга, Тихвин, Ивангород, Гатчина, Дубровское городское поселение Всеволожского района.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организатора регионального этапа ― комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Муниципальные образования, которые одержат победу на федеральном этапе конкурса, могут претендовать на дотации из федерального бюджета в размере от 2,5 до 42 миллионов рублей. Итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» станут известны 15 октября.