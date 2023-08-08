Где отключат свет 9 августа в Гатчинском районе?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
ж/п. Дружба,
д. Ижора.
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
п. Дружноселье,
д. Белогорка (баня, пилорама, метеостанция),
д. Куровицы,
д. Маргусы.
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Изора,
д. Протасовка,
д.Лязево.
09.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
СНТ «Бригантина».
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы (ТП-419, ТП-420 в/ч 2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ),
д. Малая Ивановка.
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Черново,
д. Пеньково,
д. Хиндикалово.
09.08.2023 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Борисово.
09.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Чикино.
09.08.2023 с 10:00 до 17:00 (в течении дня на 2 часа примерно)
Пудомягское СП:
д. Покровская ш. Павловское.