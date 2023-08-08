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Где отключат свет 9 августа в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино,

ж/п. Дружба,

д. Ижора.

 

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

п. Дружноселье,

д. Белогорка (баня, пилорама, метеостанция),

д. Куровицы,

д. Маргусы.

 

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Изора,

д. Протасовка,

д.Лязево.

 

09.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

СНТ «Бригантина».       

 

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы (ТП-419, ТП-420 в/ч 2 раза на 30 минут для подключения РИСЭ),             

д. Малая Ивановка.

 

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Черново,

д. Пеньково,

д. Хиндикалово.            

 

09.08.2023 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Борисово.         

 

09.08.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино.

 

09.08.2023 с 10:00 до 17:00 (в течении дня на 2 часа примерно)

Пудомягское СП:

д. Покровская ш. Павловское.

 

 