Ленобласть запускает централизованную доставку посылок на Донбасс

7 августа заработал новый транспортный коридор в Енакиево. Губернатор Александр Дрозденко дал старт отправке посылок через компанию Возовоз. Первый груз направлен из Выборгского и Приозерского районов. В братском Енакиево благодаря компании Тайм Логистик посылки смогут получать военнослужащие, местные жители, фонды.

«Все регионы России готовят посылки для наших ребят, для жителей Донбасса. Каждый раз приходилось выстраивать новую логистическую цепочку, договариваться, чтобы передать груз, состыковаться. Мы приняли решение систематизировать эту работу, нашли партнеров. Российская компания Возовоз имеет отделения в десятках регионов, и можно будет отправить отовсюду груз, где они принимаются. Посылку можно будет получить по коду в смс. Через хаб в Енакиево теперь будет удобно доставлять грузы: от Луганска до Запорожья эта система будет работать», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как пояснили представители компании-перевозчика, из Санкт-Петербурга и ближайших районов Ленинградской области отправка посылки весом до 10 кг обойдется примерно в тысячу рублей. Для Ленобласти решение особенно важно: сейчас в братском Енакиево находится много рабочих из нашего региона.