Не попали в детский сад - получите компенсацию!

Размер ежемесячной компенсации составляет 9,5 тыс. рублей. Заявление на получение компенсации можно подать через МФЦ mfc47.ru/services/detail/52112?sphrase_id=146..

Условия предоставления ежемесячной выплаты на ребенка:

• один из родителей (усыновитель, опекун) постоянно проживает на территории Ленинградской области совместно с ребенком

• ребенок состоит не менее одного года на учете на получение места в детском саду, и в течение этого времени направление в детсад не выдавалось

• среднедушевой денежный доход всех членов семьи заявителя не превышает 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2023 году - 39 505 руб.)