Не попали в детский сад - получите компенсацию!
31 июля завершился прием в детские сады. Семьи, проживающие на территории Ленинградской области и не получившие место в детском саду в связи с его отсутствием, могут получить денежную компенсацию.
Рубрики: Общество
Размер ежемесячной компенсации составляет 9,5 тыс. рублей. Заявление на получение компенсации можно подать через МФЦ mfc47.ru/services/detail/52112?sphrase_id=146..
Условия предоставления ежемесячной выплаты на ребенка:
• один из родителей (усыновитель, опекун) постоянно проживает на территории Ленинградской области совместно с ребенком
• ребенок состоит не менее одного года на учете на получение места в детском саду, и в течение этого времени направление в детсад не выдавалось
• среднедушевой денежный доход всех членов семьи заявителя не превышает 100% величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2023 году - 39 505 руб.)
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