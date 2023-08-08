Оредеж: релакс или катастрофа местного масштаба

С наступлением хорошей погоды по реке Оредеж ежедневно сплавляется несколько тысяч человек. Особенно много их в выходные. Как прекрасны фотографии участников водных прогулок! Но эта красота местных жителей совсем не радует. Речка, ширина которой в некоторых местах не больше трех метров, протекает рядом с жилыми домами. Историческая застройка не предполагала высадку на берег такого масштабного и неорганизованного десанта.

Места для отдыха на природе с принятием водных и солнечных процедур также сложились исторически. Там и так много местных жителей и дачников, желающих тишины и покоя. А тут еще люди приезжают на авто - со своими сапами для индивидуальных прогулок или для сплава в составе многочисленных групп. И кто из организаторов развлечения зарегистрирован и платит налоги, а кто работает нелегально – контролировать, конечно, должны уполномоченные органы.

Инфраструктура поселка также не рассчитана на прием такого количества диких туристов. Судя по комментариям и фотографиям в соцсетях, на протяжении всей реки творится хаос. Мусорных контейнеров, туалетов и кабинок для переодевания на стихийных стоянках - нет. Все делается в открытую. Отдыхающие в купальниках шокируют местных даже в магазинах. Узкие дороги заставлены автомобилями так, что к дому не пройти и не проехать.

Жители Сиверской страдают, а гости чувствуют себя хорошо.

- Мы там были - ПДД не нарушали: поведение нормальное, мусор ни-ни, шума практически не издавали. Если не считать визг неожиданности на финише, когда, швартуясь, потеряла равновесие и нырнула в прохладную гладь. А день - да, жаркий. Сапы – классные. А вид отдыха - медитативный релакс, - пишет в соцсетях участница водной прогулки.

Но все чаще обещанный релакс оборачивается столкновением с местными жителями, нервотрепкой и взаимными оскорблениями.

- В жаркий день ходили купаться на замечательную речку Оредеж. Все бы хорошо, но отдыхающие на сапах заполонили всю реку. Некоторые даже наплывали на детей и веслами задевали купающихся. Это, конечно, дело воспитания, но хорошо бы сделать так, чтобы всем было хорошо. Агрессия людей на сапах зашкаливает: «Достали с вашими детьми», «Мы заплатили деньги и будем делать, что хотим». А то еще и матом обложат: мол, мешаете нам плавать, - делится местная жительница.

- Вы посмотрите, что они с берегом делают. Послушайте, что говорят: детей на речку водить страшно. На улицу выйти противно: везде голые ж*пы, переодеваются они. Простите, потом и пописать надо. И это все у жилых домов, под окнами! – пишет другая женщина.

- Их уже тысячи - явно больше, чем можно комфортно разместить в реке. Кто-нибудь вообще может остановить это безобразие? Или управы на это нет? – поддерживают ее.

Местные жители перечисляют улицы поселка, полностью заставленные машинами, возмущаются неуважением. Что делать? В интернет-пространстве развернулась горячая дискуссия.

- Когда это уже прекратится? Вы хотите самосуда? Каждые выходные люди жалуются, плачут, просят и уже даже молят о помощи! Остановите этот беспредел! – требуют жители поселка.

Люди уже написали сотни комментариев и предложений.

- Конечно, со стороны наблюдать красиво. А когда тебя при купании задевают этим сапом. Еще и огрызаются... Нужно учитывать интересы всех отдыхающих. Но у нас хотели, как лучше, а получилось - как всегда, - пишут наиболее спокойные.

- Как дали разрешение на сплав по реке такого количества людей? На Оредеже работают фирмы по сплаву на сапах. А у них есть официальное разрешение от соответствующих инстанций? Они же работают с людьми, - отмечают местные жители.

Большинство предлагает сделать все в рамках разумного: оборудовать места старта, финиша и стоянок, ограничить количество человек в группе («а не 1000 человек за раз»). Другие считают возможным «перегородить сеткой или арматурой реку под мостом на «сковородке» (Лялин луг).

- Все было бы хорошо, если бы было организовано и без нарушений ПДД и в целом нормального поведения, без мусора, шума и прочее, - уверены люди.

- Обложите налогами, берите деньги за парковку, заставьте убирать территорию, где они гадят под каждым кустом. И возможно их поубавится. Оборудуйте им место подальше от центра поселка, - предлагают жители поселка Сиверский. - Или надо ждать пока, действительно, что-то случится: кто-нибудь потонет под этим сапом - и только тогда администрация начнет решать проблему.

Звучат предложения писать петицию губернатору и организовать санкционированный митинг, на котором дать отпор «свинобордам».

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Сиверскому избирательному округу Людмила Тептина прокомментировала ситуацию:

- Сапсерфинг - относительно новый вид спорта, а у нас завоевал популярность только в последние годы, и мы с вами стали свидетелями того, как этот спорт объединяет массы народа всех возрастов. Спорт – красивый, доступный. Но для жителей, которые проживают рядом с маршрутами, которые облюбовали сапсерферы, новый вид спорта принес массу проблем – это очевидный факт. Запретить для спортсменов подход к воде невозможно, это противоречит Водному кодексу РФ. А для создания оборудованных мест требуется время. Так, в п. Сиверский администрация поселения оборудовала парковку с туалетами и контейнерами для сбора мусора выше ГЭС. Администрация встречалась с организаторами этого отдыха и обговаривали правила поведения – места сплава, хранения САПов, парковки…

Серьезные компании готовы к диалогу. Но есть и самостоятельные туристы, которые превращают близлежащие к воде кусты в общественный туалет, не убирают за собой мусор, паркуются так, что преграждают путь для пешеходов… Поэтому в ближайшие дни начнутся рейды с участием сотрудников администрации поселения, Росгвардии, ГИБДД и ГИМС – договоренность уже достигнута.

Проблем обнажилось много, и как раз сейчас этот вопрос выносится на обсуждение на региональный уровень. Есть инициативы Сиверской администрации, в том числе о создании инфраструктуры для развития сапсерфинга, разработке маршрутов для них, правил поведения, ответственности за несоблюдение правил, введение туристического сбора. Все они будут рассматриваться для выработки решения.

Подготовила Татьяна Можаева

Фото: Виктория Дробышева https://vk.com/id2250964