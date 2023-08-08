Туристский фестиваль в Старой Ладоге

Целью фестиваля является популяризация событийного туризма на территории Ленинградской области. Проведение фестиваля способствует увеличению туристского потока в Ленинградскую область, созданию благоприятного образа территории региона для событийного туризма.

Основные мероприятия пройдут в селе Старая Ладога на территории общественного пространства «Зеленая лужайка» и будут состоять из блоков с тематической наполненностью.

Уже с утра начнут работу тематические площадки, такие как «Ярмарка ремесел», на которой будут представлены изделия ручного труда и различные народные промыслы Ленинградской области; «Детская площадка» предложит гостям увлекательные аттракционы и игры с аниматорами; мастер-классы по народным художественным промыслам; гастрономическая зона с угощениями из Ленинградской области.

Интерактивная площадка, в программе которой: реконструкция «Конный турнир» с участниками фестиваля, состоит из конных упражнений: одевание колец на копье, битва с сарацином, рубки предметов, подъем копьем платка с земли на полном скаку; рыцарских сшибок на копьях: сшибка двух конников в полном защитной воинском снаряжении на деревянных копьях на встречном ходу.

Также будет работать ремесленный двор, где будут представлены традиционные русские ремесла:

- Кузнечный двор (традиционное ремесло по ковке железа в походной кузнице ручным молотом и разогревом металла в горне с ручными мехами..)

- Гончарный двор (традиционное ремесло по изготовлению из глины посуды на гончарном круге, посуды ручной лепкой, игрушек и т.д.).

- Монетный двор (мастер-класс, на котором посетители под присмотром мастера научатся чеканить монеты, и узнают про историю монетного дела и чеканки монет. В мастер-классе используется реквизит колода; штампы для чеканки; молот; заготовки, литейные формы и тигли).

- Детский двор: обережные куклы и набивка на ткани (традиционное семейное творчество. Мастерицы учат, как используя набор тряпочек и ниток создавать себе традиционную куколку. Второе занятие — это украшение различных предметов из ткани традиционными русскими узорами путем нанесения их штампами. Мастерицы учат правильному обращению с красками и сочетанию узоров).

В творческой части фестиваля пройдут выступления коллективов Ленинградской области, фолк-групп с живым исполнением музыкальных композиций.