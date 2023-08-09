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Где отключат свет 10 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 10 августа 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.08.2023 и 11.08.2023 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина

ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11; ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7; площадь Варшавского Вокзала д. 1С; ГИЭФПТ.

 10.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, частично,

д. Вероланцы.

 

10.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское СП:

п. Дружноселье,

д. Белогорка (баня, пилорама, метеостанция).

 

10.08.2023 с 10:00 до 18:00

Дружногорское СП:

д. Изора,

д. Протасовка,

д.Лязево.

 

10.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино,

СНТ «Бригантина».     

        

 

10.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы,

п. Пудость,

д. Корпиково, СНТ массив Корпиково.            

 

10.08.2023 с 09:00 до 18:00

Вырицкое СП:

гп. Вырица,

п. Новинка,

д. Борисово,

д. Мины,

д. Горки,

д. Каушта.

 

10.08.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Большое Верево, ч/с.

 

10.08.2023 с 09:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Александровска, КП. Демидовская усадьба, ж/ф Орловские ключи.