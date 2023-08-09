Где отключат свет 10 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 10 августа 2023 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
10.08.2023 и 11.08.2023 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина
ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11; ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7; площадь Варшавского Вокзала д. 1С; ГИЭФПТ.
10.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы.
Сиверское СП:
п. Дружноселье,
д. Белогорка (баня, пилорама, метеостанция).
10.08.2023 с 10:00 до 18:00
Дружногорское СП:
д. Изора,
д. Протасовка,
д.Лязево.
10.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино,
СНТ «Бригантина».
10.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы,
п. Пудость,
д. Корпиково, СНТ массив Корпиково.
10.08.2023 с 09:00 до 18:00
Вырицкое СП:
гп. Вырица,
п. Новинка,
д. Борисово,
д. Мины,
д. Горки,
д. Каушта.
10.08.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Большое Верево, ч/с.
10.08.2023 с 09:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Александровска, КП. Демидовская усадьба, ж/ф Орловские ключи.