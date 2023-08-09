В Красном Селе почтили память героев войны

Сражение под Ленинградом стало одним из самых продолжительных в истории Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. Мы знаем о цене этой победы. Более миллиона красноармейцев сражались за каждый рубеж Северо-Западного региона, тысячи из них похоронены в братских могилах, тысячи остались погребенными в полях и лесах.

Сегодня к Триумфальной арке Победы в Красном Селе пришли возложить цветы и отдать дань уважения погибшим на войне руководители Красного Села, представители правительства Санкт-Петербурга, депутаты, ветераны, жители города и Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, почетный гражданин города Гатчины, заместитель председателя Гатчинского морского собрания Юрий Назаров, волонтеры и бойцы трудовых бригад Гатчинского Дворца молодёжи.

Вечная слава и память павшим воинам и мирным жителям, ставшим жертвами войны.