В Ленобласти создается филиал Ассоциации ветеранов СВО

«Все мы осознаем, что наши бойцы и их семьи нуждаются в особой защите и заботе со стороны государства и общества. Уже сегодня мы должны прорабатывать вопросы, связанные с адаптацией их к мирной жизни после боевых действий. Совместно со спецпредставителем губернатора в зоне СВО Сергеем Мачинским и представителями Фонда «Защитники Отечества», нами принято решение о необходимости создания региональной ассоциации с целью консолидации участников СВО для защиты их прав, представления интересов, вовлечения в общественную жизнь, оказания психологической помощи, участия в патриотическом воспитании граждан, а также для создания и выстраивания механизма эффективного взаимодействия с их сообществом», ― прокомментировала вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк