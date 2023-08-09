Всем собственникам жилья с газом предстоит перезаключить договор

С 1 сентября 2023 года каждый собственник квартиры, где проведено «голубое топливо», должен будет заключить договор с газораспределительной организацией, которая будет обслуживать оборудование в доме. Ранее это могли быть разные специализированные компании – одну нанимала УК, другую выбирал собственник жилья. Теперь же в соответствии с законодательством это должна быть одна организация, осуществляющая транспортировку газа и обслуживающая оборудование. В Ленинградской области этому требованию соответствует «Газпром газораспределение Ленинградская область».

«Своевременное качественное обследование и обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ― залог безопасности для жителей и бесперебойного функционирования системы», ― прокомментировал председатель Госжилнадзора Ленинградской области Михаил Василенко.

До 1 января 2024 года гражданам необходимо будет заключить или перезаключить договор со специализированной организацией, соответствующей установленным с 01.09.2023 года требованиям. Иначе квартира или домовладение абонента будет отключено от газа.

Оформить договор можно будет в «едином окне» или клиентском центре в территориальных подразделениях «Газпром газораспределение Ленинградская область». Адреса и расписание работы размещено на сайте компании.