Где в Гатчинском районе отключат свет 11 августа

Люди ежегодно теряют в финансовых пирамидах миллиарды рублей – таковы данные Банка России и правоохранительных органов. Теряют не только те, кто стремится к «легким» деньгам, или отчаявшиеся от безденежья, но и те, кто боится упустить выгоду, или излишне самоуверенные люди. Кого еще может «заворожить» магия финансовой пирамиды? И как не оказаться в их числе?