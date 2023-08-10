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Где в Гатчинском районе отключат свет 11 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.08.2023 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11;

ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7;

площадь Варшавского вокзала д. 1С;  

ГИЭФПТ.


11.08.2023 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино,

ж.п. Дружба,

д. Ижора.

 

11.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Покровская: Павловское шоссе,

д. Кобрино,

СНТ «Бригантина».      

 

11.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Скворицы.                 

 

11.08.2023 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Введенское: ул. Морская, ул.  Царская.

 

11.08.2023 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет: Промзона, бойня, ООО «Северная Венеция», КНС, старая котельная, скважина.