Где в Гатчинском районе отключат свет 11 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.08.2023 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11;
ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7;
площадь Варшавского вокзала д. 1С;
ГИЭФПТ.
11.08.2023 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
ж.п. Дружба,
д. Ижора.
11.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Покровская: Павловское шоссе,
д. Кобрино,
СНТ «Бригантина».
11.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
11.08.2023 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Введенское: ул. Морская, ул. Царская.
11.08.2023 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет: Промзона, бойня, ООО «Северная Венеция», КНС, старая котельная, скважина.
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