Конкурс проектов «Среда возможностей»

Цель конкурса - поиск и поддержка комплексных долгосрочных проектов, улучшающих существующие и создающих новые возможности для детей и подростков на малых территориях. Особенностью конкурса является опора на мнение и потребности, высказанные самими детьми и подростками в процессе разработки проектов, а также их активное вовлечение в реализацию.

Победители получат целевую финансовую поддержку на развитие и масштабирование своего проекта в размере до 1 000 000 рублей на период до 31 октября 2024 года, а также экспертное сопровождение специалистами конкурса.

Заявки принимаются до 24 сентября 2023 года.

Более подробно ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте конкурса: https://contest.timchenkofoundation.org/sreda-vozmozhnostey/

Контактное лицо по работе с заявителями: Кузнецовская Анастасия Владимировна, тел. +7-921-090-54-08, a.kuznetsovskaya@dobrygorod.spb.ru