Птицы, цветы и книги Самира Магеррамова

Именно эта книга привела ученика Гатчинской школы №9 Самира Магеррамова к победе во втором творческом конкурсе «Science Talk»-2022 («Свободно о науке») Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт».

Свой творческий проект Самир посвятил оседлым птицам Ленинградской области, не улетающим осенью в теплые края. В книгу вошли описания птицы отряда совообразных, воробьинообразных, гусеобразных, дятлообразных, журавлеобразных, курообразных, ржанкообразных, голубеобразных и ястребообразных. На конкурс школьник представил видеоролик о том, как создавалась эта книга.

А книга эта необычная: она — рукописная. Чтобы её создать, Самир провел кропотливую работу по изучению местной крылатой фауны. Оформление книги, включая талантливые рисунки — исключительно авторское.

Недавно «Книга об оседлых птицах Ленинградской области» была опубликована, и автор лично подарил один из экземпляров Елизаветинской библиотеке.

На самом деле это уже вторая рукописная книга Самира Магеррамова. Первой стала «Книга о лекарственных растениях Ленинградской области», принесшая ему первую награду от научно-образовательного центра НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ годом раньше.

Как отмечают учителя Самира, к успеху он шёл чуть ли не с первого класса — сначала в Елизаветинской школе, потом в старших классах Гатчинской школы №9. По словам педагогов, огромную поддержку талантливому парню всегда оказывали его родители.

Самир Магеррамов - победитель и призёр Всероссийской олимпиады школьников, турнира им. Ю.М. Ломоносова по биологии (МГУ и Академия наук России), Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Закончив девятый класс Елизаветинской школы с отличным аттестатом, Самир стал золотым медалистом уже в Гатчинской школе №9.

Ещё учась в школе, парень удивлял всех своими разносторонними интересами и талантами. Увлекается историей и краеведением, музицирует, демонстрирует актёрский талант, прекрасно рисует... Кажется, для такого молодого человека открыты любые пути во взрослую жизнь и профессию.

А профессию Самир уже выбрал - самую лучшую и гуманную, став студентом Института медицинского образования им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем Самиру стать лучшим из лучших в своей будущей профессии. Как написал один из подписчиков странички Самира Магеррамова ВКонтакте: «Парень здорово воспитан, трудолюбив, с ним приятно общаться. Пусть в жизни все получится! Я хотела бы попасть на приём к доктору по имени Самир!»

Видеоролик, принесший победу Самиру Магеррамову в конкурсе «Science Talk»-2022.

Подготовила Юлия Лысанюк