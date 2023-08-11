Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Белогорке отремонтировали плотину

8 августа завершился ремонт гидротехнического сооружения в Белогорке - одного из пяти сооружений Оредежского каскада гидротехнических сооружений в Гатчинском районе.

Рубрики:  Общество

Подрядчик Агентства природопользования выполнил ремонт с опережением графика. Задачей специалистов было обеспечить надлежащее функционирование сооружений и предотвратить их преждевременное разрушение.

В результате ремонта были восстановлены откосы левобережной плотины, устранен размыв участка плотины и восстановлен гребень. Также был возведен противопаводковый парапет на правобережной стороне.