В Белогорке отремонтировали плотину
8 августа завершился ремонт гидротехнического сооружения в Белогорке - одного из пяти сооружений Оредежского каскада гидротехнических сооружений в Гатчинском районе.
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Подрядчик Агентства природопользования выполнил ремонт с опережением графика. Задачей специалистов было обеспечить надлежащее функционирование сооружений и предотвратить их преждевременное разрушение.
В результате ремонта были восстановлены откосы левобережной плотины, устранен размыв участка плотины и восстановлен гребень. Также был возведен противопаводковый парапет на правобережной стороне.
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