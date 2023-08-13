Где в Гатчинском районе отключат свет 14 августа

Осень в Михайловском... А также — зима, весна и лето! Как уверяют постоянные жители Пушкиногорья, эти места по-своему прекрасны в любое время года. Проверить это несложно - особенно нам, жителям Ленинградской области, ведь псковичи — наши соседи. Дорога в Пушкинские Горы занимает несколько часов, а полученное от такой поездки удовольствие не сравнить ни с чем.