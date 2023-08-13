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Где в Гатчинском районе отключат свет 14 августа

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в понедельник, 14 августа, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.08.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

Николаевка

п. Елизаветино,

ж. п. Дружба,

д. Ижора.

Шпаньково (частный сектор, ферма)                

 

12.08.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино СНТ «Бригантина».     

Вышка сотовой связи  

  

14.08.2023 с 09:00        до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Введенское: ул. Морская, ул.  Царская.

 

Пудостьское СП

14.08.2023 10:00-18:00

М. Рейзино частный сектор   