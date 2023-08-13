Где в Гатчинском районе отключат свет 14 августа
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в понедельник, 14 августа, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.08.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
Николаевка
п. Елизаветино,
ж. п. Дружба,
д. Ижора.
Шпаньково (частный сектор, ферма)
12.08.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино СНТ «Бригантина».
Вышка сотовой связи
14.08.2023 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Введенское: ул. Морская, ул. Царская.
Пудостьское СП
14.08.2023 10:00-18:00М. Рейзино частный сектор
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