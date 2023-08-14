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Где 15 августа отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 августа будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.08.2023 с 10:00 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Новинка,

п. Новинка,

д. Ракитино,

массив Новинка СНТ (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).      

 

15.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, Большевская Набережная, Большой проспект.

 

15.08.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Дони,

д. Зайцево,

д. Ижора,

д. Малое Верево: ул. Заречная, набережная Киевское шоссе. Газ заправка.

 

15.08.2023 с 11:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Пеушалово,

д. Лайдузи,

д. Куйдузи,

д. Кезелево.                 

 

15.08.2023 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое поселение:

п. Войсковицы:Промзона, Технопарк, Форестер, Байкал, Петрополис, ДРСУ.        

 

15.08.2023 с 10:00 до 19:00

Большеколпанское поселение:

п. Парицы (частный сектор конец деревни, фермерские хоз-ва, Металлист).

 

15.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудомягское поселение:

п. Лукаши.         

 