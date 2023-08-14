Где 15 августа отключат свет в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 августа будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.08.2023 с 10:00 до 17:00
Вырицкое поселение:
д. Новинка,
п. Новинка,
д. Ракитино,
массив Новинка СНТ (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).
15.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, Большевская Набережная, Большой проспект.
15.08.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Дони,
д. Зайцево,
д. Ижора,
д. Малое Верево: ул. Заречная, набережная Киевское шоссе. Газ заправка.
15.08.2023 с 11:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Пеушалово,
д. Лайдузи,
д. Куйдузи,
д. Кезелево.
15.08.2023 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое поселение:
п. Войсковицы:Промзона, Технопарк, Форестер, Байкал, Петрополис, ДРСУ.
15.08.2023 с 10:00 до 19:00
Большеколпанское поселение:
п. Парицы (частный сектор конец деревни, фермерские хоз-ва, Металлист).
15.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудомягское поселение:
п. Лукаши.