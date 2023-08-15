Настал момент истины

– Игорь Владимирович, насколько охотно сегодня жители региона идут на службу по контракту?

– С начала специальной военной операции мы получали очень много обращений от добровольцев в военные комиссариаты муниципалитетов и на пункты отбора с целью принять участие именно в СВО. На сегодняшний день число желающих только растёт. Приведу пример: за июнь-июль мы поставили в войска в три раза больше контрактников, чем за весенние месяцы март-апрель. Люди идут служить осознанно, они принимают для себя решение быть причастными к победе русского народа над фашизмом XXI века.

– Какие требования вы предъявляете к потенциальным кандидатам?

– Если говорить о возрастном пороге, то у нас идёт набор граждан от 18 до 60 лет. По остродефицитным специальностям высший возрастной порог составляет 65 лет. К таким специальностям относятся водители различных категорий, механики-водители гусеничной техники, танков, медицинские работники. Что касается здоровья, то ограничения касаются тех, кто в мирное время был признан не годным к несению воинской службы.

Женщины также могут нести службу по контракту в зоне СВО. В первую очередь мы набираем их по медицинским специальностям – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр.

Буквально месяц назад в Ленинградской области произошёл показательный случай. Девушка окончила медицинский вуз и захотела принять участие в СВО. Мы направили документы министру обороны, ей присвоили первое офицерское звание – лейтенанта, и на сегодняшний день ленинградка несёт службу в нашем именном подразделении. Выполняет задачи по спасению жизней бойцов, с честью справляется со своими обязанностями.

– А что это за именное подразделение?

– К 1 июля мы закончили формировать именное мотострелковое подразделение. Наш батальон направился на формирование нового соединения на фронтах Южного военного округа. Батальон был укомплектован нами на 100% и уже выполняет поставленные перед ним задачи.

– На какое время заключается контракт и имеют ли военнослужащие право на отпуск?

– В настоящее время мы заключаем контракты на срок от 1 года. Можно подписать контракт на 1, 3, 5 и 10 лет. Что касается отпусков, то для контрактников и мобилизованных действует право на 2 отпуска в год сроком не менее 14 суток. Дальше всё зависит от срока их службы в армии. На первоначальном этапе размер отпуска составляет 30 суток. При достижении определённого опыта он может составлять до 60 суток.

Уже порядка 90% наших мобилизованных и контрактников во второй или третий раз приезжают в отпуск к себе домой. Прямо сейчас в отпусках находятся порядка 400 наших земляков.

– Могли бы вы рассказать истории наших земляков – военнослужащих, которые проявили мужество во время выполнения задач в зоне СВО?

– Таких историй очень много. На что я хотел бы обратить внимание. Мы перед отправкой собираем всех, кто отправляется на службу, и беседуем с каждым, чтобы понять – почему он принял такое решение. И за последний месяц от 15 до 20 человек отправились на передовую, потому что у них там воюют дети. Все они пошли за своими сыновьями, которые в телефонном разговоре или письме поделились с родителями подробностями службы, призвали их за собой. Эти истории всегда трогают душу.

Если говорить о подвиге, то я считаю подвигом само нахождение в зоне СВО. Это настоящий мужской поступок, который никогда не будет забыт – встать на защиту своей земли, семьи и дома.

Всего же с начала этого года свыше 250 наших земляков были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», медалями Суворова и Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени и другими боевыми наградами.

– Для тех, кто находится в раздумьях – идти на службу или остаться дома – что вы могли бы им сказать?

– Жизнь нашей страны разделилась на два состояния: до специальной военной операции и во время неё. Конечно, просто быть патриотом страны, когда в ней всё спокойно. Но совсем другое дело – быть патриотом в наше непростое время. Сейчас настал момент истины. Это возможность доказать самому себе, что ты в состоянии встать на защиту своей земли и своего дома. А в будущем мы с вами будем жить в новой, обновленной России, где участники СВО станут настоящей элитой – людьми, которые знают, что такое жизнь, борьба и победа!

Материал подготовлен ЛенТВ24