Диалог с властью: про "Сад памяти", догазификацию и не только

- Просим помощи в проведении работ по созданию «Сада Памяти». В настоящее время работы не ведутся. Участок не поставлен на кадастровый учет, на территории находится строительный мусор.

Отвечает администрация Гатчинского района Ленинградской области: «Работы по созданию общественного места «Сад памяти» жители планировали самостоятельно. Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка, предусмотренного для общественного места «Сад памяти», в Пудомягском сельском поселении, не требуются. Строительный мусор с данного земельного участка вывезен до 15.07.2023».

- Парк вдоль проспекта Ленина в Выборге благоустроили, но там стали выгуливать собак. Просим организовать специальные места для выгула собак и отдельные места для курения.

- Отвечает администрация Выборгского района Ленинградской области: «В 2024 году в Выборге планируется определить места площадок для выгула собак. По муниципальной программе «Благоустройство города Выборга» в 2023 году запланированы работы по установке информационных табличек в парке имени Ленина».

- Житель поселка Ульяновка Тосненского района заключил договор на догазификацию. Когда будут проведены работы по догазификации?

- Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области: «Часть газопровода для обеспечения газом жителей проезда Полковника Большакова в поселке Ульяновка Тосненского района должна пройти по землям лесного фонда. Сейчас разрабатывается таксационное описание лесосеки — документ, содержащий информацию о площади и качестве древесины на определенном лесном участке, необходимый для определения стоимости лесосеки и контроля за использованием лесных ресурсов. Ориентировочный срок выполнения мероприятий по подключению домовладения к сетям и пуску газа — ноябрь 2023 года».

- Планируется ли строительство объездной автомобильной дороги во Всеволожском районе? Будет ли трасса проходить вблизи деревни Манушкино?

- Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области: «Государственная компания «Автодор» выступает заказчиком разработки предпроектной документации по строительству кольцевой автомобильной дороги КАД-2. После завершения разработки документации и ее согласования будет определен точный маршрут прохождения проектируемой автомобильной дороги, а также сроки ее реализации».