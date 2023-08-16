Камеры видеонаблюдения приглядят за пьющими компаниями

Большинство обращений касались благоустройства города Гатчины, в частности, микрорайона Мариенбург, состояния дорог, водоснабжения, нарушений правопорядка.

Так, жительница Гатчины, проживающая на ул. Рощинской, д. 20, обратилась по вопросу нарушения закона о тишине. В доме находится три вино-водочных магазина. Пьющие компании собираются во дворе жилого дома, устраивают дебош. Также заявительница сетовала на запущенность дворовой территории.

- По многочисленным обращениям жителей этот двор в следующем году будет благоустроен, а до конца текущего года по данному адресу будут установлены камеры видеонаблюдения, - ответила глава.

Житель деревни Фьюнатово Сяськелевского поселения пожаловался на отсутствие воды в деревне. Людмила Нещадим пояснила, что на сегодня определен собственник сетей и обслуживающая организация, которая обязана будет поддерживать систему водоснабжения в рабочем состоянии и проводить плановый текущий ремонт. К 20 сентября вопрос с водоснабжением будет решен. На данный момент в деревне организован подвоз воды.

Все обращения граждан были детально рассмотрены, по каждому даны разъяснения в рамках действующего законодательства и даны соответствующие поручения специалистам администрации.