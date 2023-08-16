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На выставке – осенние виды Приоратского парка

Приоратский парк в Гатчине прекрасен в любое время года. И доказательством тому - очередная авторская выставка фотографий, которая открылась на берегу Филькиного озера.

Рубрики:  Культура

На этот раз гости парка смогут полюбоваться живописными видами осеннего Приората. На выставке представлены снимки фотографа и дизайнера Рины Рындиной, чьи работы не раз публиковали на странице сообщества Паркого агентства в социальной сети ВКонтакте. На стендах можно увидеть серию фотографий прекрасного Приоратского парка, сделанные прошлой осенью.

Выставка продлится до 30 августа.