На выставке – осенние виды Приоратского парка
Приоратский парк в Гатчине прекрасен в любое время года. И доказательством тому - очередная авторская выставка фотографий, которая открылась на берегу Филькиного озера.
Рубрики: Культура
На этот раз гости парка смогут полюбоваться живописными видами осеннего Приората. На выставке представлены снимки фотографа и дизайнера Рины Рындиной, чьи работы не раз публиковали на странице сообщества Паркого агентства в социальной сети ВКонтакте. На стендах можно увидеть серию фотографий прекрасного Приоратского парка, сделанные прошлой осенью.
Выставка продлится до 30 августа.
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