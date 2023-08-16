Участники СВО получат бесплатную юридическую помощь
24-25 августа с 9:00 до 18:00 в международном аэропорту Пулково участники специальной военной операции, члены их семей и ветераны боевых действий в зоне проведения СВО смогут получить бесплатную юридическую помощь.
Рубрики: Общество
Главное Управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с отделениями Государственного фонда «Защитники Отечества» проведут выездной прием по оказанию бесплатной юридической помощи.
За консультацией могут обратиться категории граждан, определенные пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
В мероприятии примут участие представители Нотариальных и Адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ГУФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Ленинградской области.
Место проведения: международный аэропорт Пулково, 3 этаж, зона «Вылет».
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