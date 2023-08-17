Вместе с Енакиево

В добрый путь!

Новый транспортный коридор значительно упростит отправку гуманитарных грузов из Ленинградской области в Енакиево. Он также будет использоваться для посылок и писем ленинградским военнослужащим. До недавнего времени все подобные отправления следовали на Донбасс каждое по своему маршруту, который сильно зависел от внешних факторов. Теперь же Правительство области при помощи компании «Возовоз» выстроило единую логистическую цепочку

Первый груз по транспортному коридору был направлен из Выборгского и Приозерского районов. В братском Енакиево благодаря компании Тайм Логистик посылки смогут получать военнослужащие, местные жители, благотворительные фонды.

– Все регионы России готовят посылки для наших ребят, для жителей Донбасса. Каждый раз приходилось договариваться, чтобы передать груз, состыковаться. Мы приняли решение систематизировать эту работу, нашли партнеров. Посылку можно будет получить по коду в смс. Через хаб в Енакиево теперь будет удобно доставлять грузы: от Луганска до Запорожья эта система будет работать, — отметил на открытии маршрута губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отдельно отметил, что это событие важно не только для наших военнослужащих. В братском Енакиево сейчас находится много рабочих из Ленобласти, которым также необходимо быть на связи со своими близкими.

Мирное лето

Туристическая группа из сотни енакиевских школьников прибыла в Ленинградскую область на летний отдых. Ребят встречали на Московском вокзале – и уже здесь подростки с Донбасса почувствовали себя настоящими путешественниками.

– У нас в городе тоже красивый вокзал, но он намного меньше. А у вас выглядит так, как будто мы в Москву приехали: столько поездов и здание огромное, – делится с нами Аня, школьница из Енакиево.

Аня и ее друзья проведут ближайшие недели в лагере «Россонь» на территории Кингисеппского района: смена продлится 21 день. Для гостей подготовили квест-игры, веселые старты, битву хоров, интерактивные игры, а также ориентирование на местности, караоке шоу, танцевальный марафон, конкурс строевой песни и многое другое

– Название смены – «Мы меняем мир к лучшему!». Уверены, что дети проведут время в лагере весело, интересно, активно, обретут новых друзей и запомнят отдых на долгие годы! – прокомментировали событие в областном комитете по образованию.

Мы в эфире

В мирную жизнь Енакиево возвращается большое телевидение. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и при непосредственном участии сотрудников телеканала «ЛенТВ24» в подшефном городе наконец-то открылась своя телестудия. Областной телеканал предоставил коллегам с Донбасса декорации и профессиональную технику. Как результат, с 1 августа новая телестудия выходит в эфир ежедневно.

– Пожелаем нашим коллегам из СМИ новых успехов в их служении интересам земляков и всей нашей страны, энергии, творческих находок, вдохновения и благополучия! Мы — вместе, мы — рядом!, – поздравил жителей Донбасса Сергей Перминов, сенатор РФ от Ленинградской области

Ожидается также, что лучшие видеосюжеты и самые важные новости из жизни Енакиево также будут демонстрироваться в эфире ЛенТВ24!