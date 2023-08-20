В поселке Сиверский в честь Дня ВВС прошел митинг

С поздравлениями перед собравшимися выступили: начальник авиации, заместитель командующего 6-ой Ленинградской Краснознаменной Воздушной Армии по авиации, полковник В.В. Бондарев, командир 67-ого авиационного полка истребителей бомбардировщиков, полковник В.Д. Авраменко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептина, глава администрации Сиверского городского поселения Д.С. Румянцев, старший командир 67-ого авиационного полка истребителей бомбардировщиков, полковник, летчик-снайпер В.Н. Андрианов, Заслуженный летчик РФ, начальник авиации, 6-ой Ленинградской Краснознаменной Воздушной Армии по авиации, полковник Н.М. Савченко, действующий офицер, прибывший с СВО и находящийся в отпуске С.А. Варнавский.

На митинге почтили память о подвигах летчиков, служивших в Сиверском авиаполку, геройски погибших при исполнении воинского и служебного долга в специальной военной операции на Украине. Это командир Герой России, генерал-майор Канамат Хусеевич Боташев и капитан, штурман вертолетной эскадрильи Александр Анатольевич Приходько.

Приглашенный солист театра «Донбасс Опера» Владимир Вьюров исполнил для собравшихся песню на стихи М. Исаковского, муз. Ж. Далиловой - «Летели на фронт самолеты», которая была специально написана к Дню Военно-воздушных сил…

По информации СККЦ «Юбилейный»

Фото Елены Ковасоровой