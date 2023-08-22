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Ленинградская область отмечает День флага России

Торжественные подъемы флага России на главных площадях, раздача трехцветных лент, вручение паспортов юным гражданам России, концерты на улицах и в парках — область встречает День Государственного флага Российской Федерации.

Рубрики:  Общество

«Наш флаг всегда с нами: он встречает наших детей у школы, сопровождает нас в путешествиях, его частицы ― ленты российского триколора ― мы носим в радостные, праздничные дни.

Сегодня, когда Россия ведет борьбу за свой суверенитет, за справедливость, за мир для наших соотечественников на Донбассе ― трехцветное знамя служит священным символом, который помогает нашим бойцам сражаться в зоне спецоперации, объединяет всех нас в стремлении заботиться друг о друге, защищать и беречь любимую Родину», ― отметил в своем обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Торжественные мероприятия, молодежные акции, выступления артистов, посвященные одному из главных символов страны пройдут во всех районных центрах региона, главные областные праздничные события в этом году принимает Приозерск.

У музея-крепости «Корела» торжественно поднимут флаг России, состоятся церемония вручения паспортов, посвящение школьников области в ряды Всероссийского общественного движения «Юнармия», награждение победителей Всероссийского конкурса «Пробуждая сердца», выступления молодых артистов и многонациональных творческих коллективов региона.

В приграничном Ивангороде жители развернут флаг и прошествуют с триколором от Ивангородской крепости до площадки мемориала «Танк Т-34».

В Новой Ладоге на набережной Ладожской Флотилии для детей пройдет викторина, посвященная Дню Флага, в городском Дворце культуры Кировска — мастер-класс по изготовлению поделок «Мой любимый триколор».

В Киришах к празднику флага приурочена церемония награждения фестиваля «День добрых дел», в Гатчине — чемпионат города по футболу.

Подробнее о праздничной программе можно прочитать по ссылке.  