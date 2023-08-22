Мотоцикл уехал, пока хозяин ел шаверму

Под утро 20 августа в Коммунарский отдел полиции обратился 30-летний житель Тайцев, у которого ночью угнали оранжевый мотоцикл «Ирбис», припаркованный в Тайцах у дома № 50 на Санаторской улице.

Потерпевший услышал звук мотора своего мотоцикла, когда сидел в кафе «Шаверма», и понял, что транспортное средство угоняют. Он выбежал на улицу, сел в машину к своему знакомому, и они рванули в догон за похитителем. На пересечении улиц Островского и Юбилейной они настигли угонщика, который, не справившись с управлением, заехал в кусты, бросил мотоцикл и скрылся.

Владелец мотоцикла обнаружил, что повреждена фара и задний фонарь, вырвана проводка зажигания. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – угон.