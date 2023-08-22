Угроза убийством
В Гатчинском районе задержан 40-летний мужчина, угрожавший человеку убийством
Рубрики: Криминал
В ночь на 20 августа в Новом Свете пьяный гражданин Х. ударил мужчину по голове с целью запугивания и пригрозил убить. Потерпевший обратился в полицию, и под утро агрессор был задержан. Он не работает, ранее был судим. В отношении гражданина Х. возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, с него взята подписка о невыезде.
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