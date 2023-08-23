День флага России ― в подшефном Енакиево

Государственный флаг России был развернут на главной площади Енакиево — подшефного города Ленобласти в ДНР.

«Пока время акции и количество участников вынуждены ограничивать. Причины понятны. Но для жителей новых территорий России этот праздник — в сердце», — отметил Александр Дрозденко.

В этот день у губернатора был насыщенный график работы.

В преддверии нового учебного года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал Школе искусств имени Петра Чайковского в Енакиево 30 музыкальных инструментов и дал старт проекту по развитию детских шахмат.

Юным музыкантам Енакиево из Ленинградской области привезли 10 новых скрипок, 5 гитар, духовые инструменты, контрабас, электронное пианино, баян, виолончели и аккордеоны. Сегодня в школе искусств имени Петра Чайковского Енакиево кроме отделения живописи учат игре на фортепиано, а также струнных и народных инструментах.

Насладиться звучанием некоторых новых инструментов воспитанники и преподаватели школы смогли на камерном концерте, который прошел для гостей из Ленинградской области.

Кроме того, по поручению главы Ленинградской области для четырех городских школ Енакиево подготовили 4 шахматных класса и приобрели для ребят необходимый инвентарь.

Принято решение расширить круг ремонтных работ в школе № 15 и лицее информационных технологий в Енакиево, которые восстанавливает наш регион.

Александр Дрозденко проверил ход работы на одной из главных ленинградских строек в Енакиево ― трамвайно-троллейбусного управления.

«Ремонт трамвайного депо уже нельзя не заметить, как и стройку новых корпусов для техники и транспорта, которые скоро начнут работу в городе», — отметил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко поблагодарил ленинградских строителей за работу и вручил благодарственное письмо коллективу предприятия «Градиент», за активное участие в восстановлении трамвайно-троллейбусного депо.

Завершается установка модулей очистки сточных вод в поселке Карло-Марксово, входящего в город Енакиево. Специалисты подключают оборудование к внешним сетям и готовятся к пуско-наладочным работам.

Модульные сооружения очистки сточных вод — новинка для агломерации Енакиево. Два комплекса общей мощность 1000 кубометров в сутки справятся с очисткой всех стоков из Карло-Марксово. Подрядчик планирует завершить работы к началу сентября и приступить к пусконаладке.

Строительство модульных очистных сооружений ведется силами Ленинградской области. Глава администрации Енакиево Роман Хроменков выразил благодарность региону за применение инновационных технологий в работе по восстановлению города.

Также губернатор Ленинградской области посетил новую телевизионную студию канала ЛенТВ24.

«Студия открыта в Енакиево по моему поручению. За образец взята студия Ленинградского областного телевидения ЛенТВ24. Теперь ленинградцы будут больше иметь информации о том, чем живет Енакиево, благодаря прямым включениям», — отметил Александр Дрозденко.

Специалисты из Ленинградской области разработали дизайн студии, комплектацию оборудования, поделились с коллегами декорациями и техникой. Мониторы, камеры, световое оборудование, режиссерский пульт — все составляющие телевизионной студии отвечают современным требованиям.

Вещать из новой аппаратной будут журналисты Енакиево. Включения из телевизионной студии о жизни Енакиево, работа специалистов Ленинградской области по обустройству города станут постоянными в информационных выпусках ЛенТВ24.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти