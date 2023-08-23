Голосуем за достижения Ленобласти!
У жителей Ленинградской области есть возможность поддержать регион на голосовании, которое стартовало в преддверии выставки «Россия». Народное голосование открыто на федеральном сайте «Россия – страна достижений».
Ленинградскую область представляют:
- «Тропа 47», 40 маршрутов протяженностью более 150 км;
- «Игора», уникальный всесезонный курорт в Ленинградской области;
- сеть отелей «Точка на карте», залог комфортного отдыха;
- Тихвинский вагоностроительный завод, ключевое предприятие железнодорожного машиностроения в России;
- «ЕвроХим - Северо-Запад», самое мощное производство аммиака в Европе;
- «Выборжец» ― лидер по производству салата и зелени среди субъектов РФ;
- Усть-Луга, универсальный морской порт на северо-западе России;
- Криогаз Высоцк ― крупнейший терминал по производству и отгрузкам природного газа, его производительность составляет 660 тыс. тонн СПГ в год;
- Волховский филиал АО «Апатит», крупнейший завод фосфорных удобрений в Европе.
Поддержать лучшее, по мнению жителей Ленинградской области, достижение можно на сайте достижения.рф. Проголосовать можно сразу за несколько достижений.
Напомним, что проект «Россия – страна достижений» запущен в рамках международной выставки-форума «Россия», которая, в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, откроется в ноябре этого года на ВДНХ в Москве.
Цель проекта — познакомить всех с научным, технологическим и культурным потенциалом, которого Россия достигла в XXI веке.
На портале представлены проекты федерального уровня и достижения субъектов. Им посвящен отдельный раздел сайта, в котором и организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки.