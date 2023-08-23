Голосуем за достижения Ленобласти!

Ленинградскую область представляют:

- «Тропа 47», 40 маршрутов протяженностью более 150 км;

- «Игора», уникальный всесезонный курорт в Ленинградской области;

- сеть отелей «Точка на карте», залог комфортного отдыха;

- Тихвинский вагоностроительный завод, ключевое предприятие железнодорожного машиностроения в России;

- «ЕвроХим - Северо-Запад», самое мощное производство аммиака в Европе;

- «Выборжец» ― лидер по производству салата и зелени среди субъектов РФ;

- Усть-Луга, универсальный морской порт на северо-западе России;

- Криогаз Высоцк ― крупнейший терминал по производству и отгрузкам природного газа, его производительность составляет 660 тыс. тонн СПГ в год;

- Волховский филиал АО «Апатит», крупнейший завод фосфорных удобрений в Европе.

Поддержать лучшее, по мнению жителей Ленинградской области, достижение можно на сайте достижения.рф. Проголосовать можно сразу за несколько достижений.

Напомним, что проект «Россия – страна достижений» запущен в рамках международной выставки-форума «Россия», которая, в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, откроется в ноябре этого года на ВДНХ в Москве.

Цель проекта — познакомить всех с научным, технологическим и культурным потенциалом, которого Россия достигла в XXI веке.

На портале представлены проекты федерального уровня и достижения субъектов. Им посвящен отдельный раздел сайта, в котором и организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки.