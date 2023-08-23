За 5 головок сыра – уголовное дело
В Гатчинском районе задержаны два брата-вора, пытавшихся обокрасть оптовую базу. Объектом воровского покушения стал сыр «Ламбер».
Рубрики: Криминал
14 августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от сотрудницы магазина «Оптовая база»: там задержали граждан, пытавшихся вынести товар. Полицейские доставили злоумышленников на Красную, 5. Воры, похитившие пять головок сыра «Ламбер», оказались братьями из Мариенбурга. Оба – 27-летний Виталий Л. и 26-летний Виктор Л. – уже имеют судимость за кражу. Теперь в отношении братьев возбуждено очередное уголовное дело по факту покушения на тайное хищение.
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