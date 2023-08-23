Жители Ленинградской области – в тройке лидеров по накоплениям

Лидеры по накоплениям на вкладах в Сбере – петербуржцы, на них приходится более половины от общего объема по СЗФО (394 млрд рублей), на втором месте – жители Ленинградской и Мурманской областей – по 53 млрд рублей, несильно от них отстали и архангелогородцы, положившие на сбережения с января по июль 50 млрд рублей.

Средний размер депозита по итогам 7 месяцев 2023 года составил 740 тысяч рублей.

Большая часть вкладов – 60 % - открыты через цифровые сервисы Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самыми технологичными остаются мурманчане и петербуржцы – их доля вкладов, оформленных онлайн, составляет 70 процентов.

В Сбере также отмечают рост общего объема средств физических лиц, включая текущие счета, по сравнению с 2022 годом. Прирост по отдельным регионам СЗФО составил почти 20%.