Ленобласть поддерживает земляков

Губернатор передал командованию части гуманитарный груз, среди которого маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс.

Александр Дрозденко осмотрел мастерские ремонтной базы части, ознакомился с работой организованных Ленинградской областью учебных курсов.

«Военная часть служит —поврежденная техника возвращается в строй за два-три дня. Ребята шутят: до сих пор работа шла при помощи «кирки и какой-то матери», теперь Ленобласть подогнала камаз-манипулятор с боковой загрузкой, надо ускориться. Новый заказ бойцов — обучение у узкоспециализированных мастеров. Подберем и направим специалистов», — рассказал Александр Дрозденко.

Глава региона вручил благодарности и именные часы двум ленинградцам — мастерам тосненского и кингисеппского колледжей, которые летние каникулы провели здесь в командировке, обучая военных профессиональной сварке.