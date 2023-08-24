Полевому госпиталю — помощь из Ленобласти

Продолжается рабочая поездка ленинградской делегации в Новороссию. Вчера губернатор Александр Дрозденко посетил медиков. Передали вещи для скорейшего выздоровления и поддержания здоровья ребят, которые каждый день защищают мирных жителей.

«Баня на фронте — особая радость. Парилки с душем на колесах просят во всех частях, но одна баня направлена фондом «Ленинградский рубеж» по особому назначению — в полевой госпиталь. Конечно, вместе с медикаментами, мобильными кондиционерами, коробками «сухого душа», сладостями к чаю. Пообщался с медиками и пациентами, обсудили снабжение госпиталей. Местный доктор-реаниматолог оставил заявку на аппарат ИВЛ и рассказал, что уже слышал о ленинградском автобусе для перевозки раненых, где можно работать в полный рост, а не «в три погибели». Значит, медики уже оценили нашу поддержку», — отметил Александр Дрозденко.