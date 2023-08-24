ВСМ Москва-Петербург запустят в 2028 году

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», — сказал журналистам замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов во время неофициального общения на Международном железнодорожном салоне техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

Протяжённость новой дороги составит около 680 километров. Ожидается, что время в пути по ВСМ между двумя столицами для пассажиров уменьшится с сегодняшних 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. А между Тверью и Москвой — до 39 минут.

На прокладку трассы планируется задействовать средства Фонда национального благосостояния в объёме до 468 млрд рублей. Общая же стоимость строительства оценивается в 1,7 трлн рублей.

«Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является началом развития сети таких магистралей. Реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год. И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта», - сказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.