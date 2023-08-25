Электронная регистрация права собственности – быстро и удобно

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 40 часов до трех дней, в то время как обычная регистрация – до 6 дней. Кроме этого, при использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже.

Ежемесячно в Северо-Западном банке Сбербанка электронную регистрацию права собственности проходят в среднем 10 тысяч сделок с недвижимостью. Так, по данным Домклик, по итогам семи месяцев 2023 года через Сбер зарегистрировали своё жильё 70 тысяч раз. Пятая часть из них приходится на недвижимость, приобретенную без ипотеки – за собственные средства клиента.

Более половины регистраций проходит в Санкт-Петербурге. На втором месте – Ленобласть (7,1 тысяч), на третьем – Архангельская (4,8 тыс.) и Вологодская (4,1 тыс.) области.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков отмечает, что «электронная регистрация по достоинству оценена жителями Ленинградской области, ведь для того, чтобы купить или продать квартиру в другом городе, больше не нужно отпрашиваться с работы, покупать билеты, тратить время на дорогу, стоять в очередях в многофункциональных центрах и ждать подтверждающих документов. Всё это можно сделать, не выходя из дома, быстро и безопасно».

Для электронной регистрации права собственности потребуется только скачать на смартфон специальное приложение (в каждом банке свое) и с его помощью поставить на необходимых документах электронную цифровую подпись. Как правило, уже через несколько дней вам на электронную почту из Росреестра придет договор-купли продажи и выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с отметкой о госрегистрации.

Также популярностью у клиентов Сбера пользуется «Сервис безопасных расчётов». Им с начала года воспользовались в СЗФО более 60 тысяч раз. Технологичный сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически после регистрации договора купли-продажи.

Клиент сам решает, нужен ему только один из этих сервисов или оба одновременно. Для упрощения процесса Сбер запустил сервис «Регистрация и расчёты», который объединяет эти две услуги, – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в 3 раза дешевле, чем если оформлять их по отдельности. Услуга подходит для тех, кто за свои средства покупает вторичную недвижимость или дом с участком. За четыре месяца с момента запуска услуги «Регистрация и расчеты» в СЗФО ею воспользовались уже 5,5 тысяч раз.