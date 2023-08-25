Оформляйте документы на недвижимость через Госуслуги
На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН. Либо отправить недостающие сведения, если вы подавали заявление в МФЦ или онлайн, но допустили ошибку или предоставили не все документы.
Как зарегистрировать собственность на новую недвижимость:
· в услуге «Кадастровый учёт» выберите раздел «Возникновение права на недвижимость»
· укажите вид собственности, которую вы хотите зарегистрировать и выберите объект недвижимости
· укажите сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь. Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не
· подпишите заявление с помощью приложения «Госключ»
Заявление на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».
Когда можно подавать дополнительные документы:
· в одном из документов была ошибка
· документ не прикрепился к заявлению при первой подаче
· регистратор попросил прислать дополнительный документ
· в случае приостановления государственного кадастрового учёта или регистрации прав
· если есть ограничения на сделки с недвижимостью
Дополнительные документы автоматически добавятся к ранее отправленным. Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».