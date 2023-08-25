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Оформляйте документы на недвижимость через Госуслуги

На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН. Либо отправить недостающие сведения, если вы подавали заявление в МФЦ или онлайн, но допустили ошибку или предоставили не все документы.

Рубрики:  Общество

Как зарегистрировать собственность на новую недвижимость:

·        в услуге «Кадастровый учёт» выберите раздел «Возникновение права на недвижимость»

·        укажите вид собственности, которую вы хотите зарегистрировать и выберите объект недвижимости

·        укажите сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь. Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не

·        подпишите заявление с помощью приложения «Госключ»

Заявление на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».

 

Когда можно подавать дополнительные документы:

·        в одном из документов была ошибка

·        документ не прикрепился к заявлению при первой подаче

·        регистратор попросил прислать дополнительный документ

·        в случае приостановления государственного кадастрового учёта или регистрации прав

·        если есть ограничения на сделки с недвижимостью

 Дополнительные документы автоматически добавятся к ранее отправленным. Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».