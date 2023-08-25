Оформляйте документы на недвижимость через Госуслуги

Как зарегистрировать собственность на новую недвижимость:

· в услуге «Кадастровый учёт» выберите раздел «Возникновение права на недвижимость»

· укажите вид собственности, которую вы хотите зарегистрировать и выберите объект недвижимости

· укажите сведения из ЕГРН, например, кадастровый номер или адрес и площадь. Если этих сведений нет, зарегистрировать собственность не

· подпишите заявление с помощью приложения «Госключ»

Заявление на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».

Когда можно подавать дополнительные документы:

· в одном из документов была ошибка

· документ не прикрепился к заявлению при первой подаче

· регистратор попросил прислать дополнительный документ

· в случае приостановления государственного кадастрового учёта или регистрации прав

· если есть ограничения на сделки с недвижимостью

Дополнительные документы автоматически добавятся к ранее отправленным. Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».