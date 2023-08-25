В честь 35-летия ВОИ – награды гатчинским активистам

На протяжении 35 лет Всероссийское общество инвалидов проводит важную работу по оказанию всесторонней помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в организации состоит более 1,5 млн человек.

В приветственной телеграмме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что среди общественных организаций нашего региона ВОИ ― одна из самых влиятельных и активных.

«Вся ваша работа направлена на то, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя полноценными членами общества, знали, что инвалидность ― не может быть причиной для ограничения их возможностей в социализации, общении, посильном труде, отдыхе. Что для людей с инвалидностью доступны творчество, саморазвитие, культура, развлечения, путешествия. Ваша позиция ― настолько деятельная и неравнодушная, что с этой задачей вы успешно справляетесь! Большое вам за это спасибо!», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На гала-концерте председатель Ленинградской областной организации ВОИ Владимир Лебезкин, председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева и заместитель председателя комитета общественных коммуникаций Виталий Кармалюгин наградили активистов общества. Среди них есть и гатчинцы. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждена руководитель Гатчинского ВОИ Ирина Запащикова. Также грамоты и благодарственные письма вручили Юлии Колгатиной, Елене Лукиновой, Виктории Кедровой, Людмиле Сибилевой.

Напомним, Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» в этом году также исполняется 35 лет: она была зарегистрирована 12 февраля 1992 года. В настоящее время организация продолжает работу по социальной адаптации инвалидов: ведет просветительскую и консультативную работу среди людей с ограниченными возможностями, активно развивает культурно-досуговую и воспитательную деятельность, проводит физкультурно-оздоровительную работу.

Гатчинская районная организация ВОИ расположена по адресу: Гатчина, улица Григорина, д. 6.

Сюда может прийти любой желающий: здесь обязательно поддержат, проконсультируют по любым вопросам, связанным с инвалидностью. Каждый член общества может проявить свои способности в любой сфере нашей жизни — в творчестве, спорте, культурной деятельности.

Юлия Лысанюк