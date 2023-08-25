Весточка с Родины

Комитет по печати при содействии Сергея Мачинского, спецпредставителя губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, осуществил отправку второй партии «районок» военнослужащим из 47 региона.

В акции приняли участие газеты: «Гатчинская правда», «Выборг», «Провинция. Северо-Запад» (Волховский район), «Тосненский вестник», «Лужская правда», «Восточный берег» (Кингисеппский район).

В номерах газет, которые получили бойцы, опубликован специальный выпуск Ленинградской панорамы с информацией, актуальной для военнослужащих: меры социальной поддержки, рассказы о сослуживцах, письма от ленинградских детей.