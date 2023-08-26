Чикино: в гостях у сказки

Жительница деревни Чикино Рождественского поселения Гатчинского района Любовь Игоревна Баранова уже много лет бескорыстно ухаживает за территорией у озера, а точнее – у Чикинского водохранилища.

- В деревню Чикино мы переехали 22 года назад. Мы – питерские, из Купчино, - рассказывает Любовь Игоревна. - Жили в бараке. Потом купили здесь участок, построились – видите, как теперь красиво. Но так было не всегда. Во всяком случае, когда мы сюда приехали, берег так зарос - даже озера не было видно. Камыши, бурьян, березы затопленные, лодки ломаные - мусор самый разный. Три КАМАЗа вывезли банок-склянок и бутылок. Сами семьей работали, сами облагораживали. Одевались, чтобы не промокнуть, и в воду - камыши косить. Из лодки тину тащили. Мусор на берег вытаскивали. Сами строили причал, скамейки. Теперь возле них клумбы с цветами все лето цветут. Это и сейчас территория общего пользования, причалом все пользуются. Здесь одна лодка наша. Остальные – соседских домов. Мы продолжаем ухаживать за берегом, присматриваем, чтобы было чисто и красиво. В этом году на причале доски сменили. А шлагбаум установили соседи, пару раз к ним в забор врезались пьяные водители. Спросили у нас: не против? Мы не против. И он поставил, чтобы тут посторонние на машинах не ездили, - рассказывает хозяйка.

Любовь Игоревна гостеприимно приглашает к себе на участок. Он по местным меркам большой, 34 сотки. Рядом дочка живет со своей семьей и мама. У каждого свой дом, но все вместе. Объединяет всех единый ландшафтный дизайн. Все продумано, красиво и функционально - как в модном журнале.

- Моя мамочка, Мария Дмитриевна, блокадница. Ей 94 года. У нее свои клумбы сразу за нашим участком, она цветами лес украшает. Уже семь лет этим занимается. Для нее это отрада. И настроение поднимается. Кто скажет, что ей за 90 лет?! - гордится мамой Любовь Игоревна.

Мария Дмитриевна тоже вышла поговорить о цветах.

- Все цветы люблю. Розочки мои, красавицы. Каждый день пойду, вокруг обойду, все посмотрю. И душа радуется, - говорит Мария Дмитриевна.

Меня поразило разнообразие цветущих растений. Попадаешь, как в рай. Сменяя друг друга, здесь цветут сотни растений. Даже не сосчитать, сколько здесь сортов и видов. Весной одни солируют, летом другие. Розы всех цветов и оттенков: от белого - до темно-бордового. Как на картинке. А запах непередаваемый!

А еще есть лилии, гладиолусы, настурции, петуньи…. Все сорта. Как в Ботаническом саду. Растения исключительно пышные, кустистые. И всему места хватает. Как отметила Любовь Игоревна, секрет такой эффектности цветущих растений – подкормка. Труд это, конечно, огромный! Каждодневный. А еще тонкий вкус и желание!

У Любови Игоревны - легкая рука. Всё посаженное растет. Помимо цветников есть сад: яблоки, груши, смородина, и огород с традиционным набором овощей. С таким количеством и разнообразием культур семья может жить, питаясь только своими натуральными продуктами, да еще и соседям хватит.

- Еще у нас пять коров, поэтому молоко, масло, творог, сметана – все свое. Но и работаем, конечно, целый день, - говорит Любовь Игоревна.

Ухаживать за коровами помогает Саша - улыбчивый молодой человек, с полуслова понимающий Любовь Игоревну. В его руках все спорится – он то корма задает, то косит, то что-то мастерит.

В зонах отдыха, встречающихся в разных частях участка, есть уютные скамейки, качели, забавные фигурки и декоративные водоемчики. Милота! Места хватает всем, даже бездомным котикам. Сейчас на довольствии стоит 15 хвостатых.

Но, пожалуй, больше всего на приусадебном участке гортензий. Они растут повсюду.

- Я любительница гортензий. Обожаю их. Это украшение моего сада, - призналась Любовь Игоревна.

Гортензия – отдельный род декоративных растений, включает от 70 до 80 видов. У Любови Игоревны посажены все самые популярные сорта: высокие, низкие, метельчатые, белые, розовые. У забора в тени - самые свежие посадки, нежные и прекрасные, как невесты.

Что символизирует гортензия? Толкований много, мне понравилось три, которые больше всего подходят хозяйке.

Благодарность. Если вы хотите показать кому-то, насколько цените его помощь и присутствие, гортензия для этого подходит лучше всего.

Понимание. Также этот красивый цветок является символом более глубокого понимания между двумя людьми, как между друзьями и членами семьи, так и романтической парой.

Богатство. За гортензией закрепился символ изобилия и богатства.

Считается, если держать этот цветок у себя дома или посадить в своем саду, можно привлечь в свой дом удачу и благополучие. Чего мы и пожелаем трудолюбивой хозяйке Любови Игоревне.

Татьяна Можаева