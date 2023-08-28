Финал конкурса «Ветеранское подворье – 2023» пройдёт в Волосово

Смотр-конкурс творчества и подсобных (дачных) хозяйств «Ветеранское подворье» в Ленинградской области проводят с 2005 года по инициативе Ленинградской областной ассоциации общественных объединений ветеранов. С 2007 года организацию и проведение финала смотра-конкурса осуществляют Законодательное собрание Ленинградской области и муниципальный район, на территории которого мероприятие проводится. С 2012 года «Ветеранское подворье» – партийный проект регионального отделения «Единой России».

Перед финалом проводятся соревнования по районам. Победители районного этапа состязаются за звание лучшего в области, и будут награждены памятными призами. Кроме того, всех гостей и участников мероприятия ждет насыщенная концертная программа.

Главная миссия «Ветеранского подворья» – вовлечение ветеранов в творчество, социализация, повышение их агрономической грамотности и знакомство с передовым опытом ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, а также личных подворий.

Начало мероприятия в 11.00 на уличной площадке вблизи МКУК ГДЦ «Родник» (г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57).