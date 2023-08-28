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Госуслуги — через голосового помощника

Госуслуги с Роботом Максом теперь доступны на умных устройствах с Алисой. Макс расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлёт ссылку в приложение «Госуслуги» или, если нужно, сам подаст заявление.

Рубрики:  Общество

Какие услуги можно получить:

 ·        выписку из материнского капитала

·        выписку о лицевом счёте в Социальном фонде

·        выписку из трудовой книжки

·        справку о размере пенсии

 Ещё у Макса можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с Алисой, а также в Браузере, Навигаторе или приложении Яндекса.

 Как воспользоваться:

 ·        Авторизуйтесь на Госуслугах или войдите в мобильное приложение «Госуслуги»

·        Напишите в чат Роботу Максу: «Алиса»

·        Нажмите «Связать аккаунты», в ответном сообщении придёт код доступа

·        Попросите Алису запустить Госуслуги или позвать Робота Макса

·        Произнесите код доступа

·        Узнайте интересующую информацию о госуслугах, сказав: «Алиса, спроси у Робота Макса…» или «Алиса, запусти Госуслуги»

 

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев её нужно будет подключить заново. Если запросов к Алисе не будет в течение трёх месяцев, связь отключится автоматически.

 Робот Макс на Госуслугах ежедневно отвечает на 1,5 млн запросов. Уже сейчас через чат с Максом на портале можно записаться к врачу, а до конца года он освоит ещё 10 самых популярных услуг. В дальнейшем доступ к этим сервисам можно будет получить, активировав Робота Макса в устройствах и сервисах с Алисой.