Госуслуги — через голосового помощника

Какие услуги можно получить:

· выписку из материнского капитала

· выписку о лицевом счёте в Социальном фонде

· выписку из трудовой книжки

· справку о размере пенсии

Ещё у Макса можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с Алисой, а также в Браузере, Навигаторе или приложении Яндекса.

Как воспользоваться:

· Авторизуйтесь на Госуслугах или войдите в мобильное приложение «Госуслуги»

· Напишите в чат Роботу Максу: «Алиса»

· Нажмите «Связать аккаунты», в ответном сообщении придёт код доступа

· Попросите Алису запустить Госуслуги или позвать Робота Макса

· Произнесите код доступа

· Узнайте интересующую информацию о госуслугах, сказав: «Алиса, спроси у Робота Макса…» или «Алиса, запусти Госуслуги»

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев её нужно будет подключить заново. Если запросов к Алисе не будет в течение трёх месяцев, связь отключится автоматически.

Робот Макс на Госуслугах ежедневно отвечает на 1,5 млн запросов. Уже сейчас через чат с Максом на портале можно записаться к врачу, а до конца года он освоит ещё 10 самых популярных услуг. В дальнейшем доступ к этим сервисам можно будет получить, активировав Робота Макса в устройствах и сервисах с Алисой.