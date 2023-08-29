МЧС проверяет детские сады

Одной из главных задач приемки детских садов является обеспечение безопасности детей. МЧС проводит осмотр помещений и инфраструктуры детских садов, проверяет состояние зданий, наличие пожарной сигнализации, системы пожаротушения, электрооборудования и эвакуационных планов. При выявлении недостатков или несоответствий требованиям безопасности, МЧС предоставляет садам рекомендации по их устранению.

Важным аспектом безопасности является обучение персонала детских садов мерам пожарной безопасности и оказанию первой помощи. МЧС проводит тренинги и практические занятия с персоналом, чтобы повысить их профессионализм и готовность к возможным ЧП. Кроме того, сотрудники МЧС проводят инструктажи с родителями, помогая им правильно поведения в случае наступления ЧП и предоставляя информацию о необходимых контактах экстренных служб.

В ходе проверки дошкольных учебных заведений сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района также уделяется внимание и комфорту детей в детских садах. В процессе приемки проверяется наличие необходимого оборудования для занятий, игр и отдыха детей, а также состояние мебели, наличие средств гигиены и защиты и проводятся инструктажи по безопасному использованию игровых площадок и оборудования.

Противопожарное состояние образовательных учреждений находится на постоянном контроле сотрудников МЧС России и будет отслеживаться на протяжении всего учебного года.