Поселок Семрино отпраздновал 120-летний юбилей

Жителей приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков, замглавы Сусанинской администрации Татьяна Бирало, депутат Сусанинского поселения Дмитрий Кононов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Перминов.

Звучали теплые слова и поздравления, и, конечно, было много награждений.

Благодарность совета депутатов и Сусанинской администрации за активную жизненную позицию, большую общественную работу получили: жители Семрино Анатолий Сергунов и Любовь Дейнова, главный библиотекарь Сусанинского культурно-досугового центра Татьяна Ерошенкова, коллектив Семринской начальной школы, сотрудники дошкольного отделения Сусанинской общеобразовательной школы.

Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области были вручены Владимиру Гареликову, Николаю Гатко, Илье Вовку, Анастасии Яковенко, Алексею Афонину, Александру Яковлеву, Наталье Никоноровой, Наталье Евдокимовой, Юрию Клименко, а также ведущему специалисту филиала МФЦ «Гатчинский» Наталье Ратниковой и специалисту Сусанинского КДЦ Юлии Гавриловой.

В Год педагога и наставника зрители тепло приветствовали на сцене Нину Демьяновну Шахаеву – учителя начальных классов Семринской школы. Ее выпускники, для которых она стала первой учительницей в далеком 1967 году – 56 лет назад – собрались, чтобы поздравить любимого педагога. Нине Демьяновне была вручено благодарственное письмо депутата Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе образования Ленинградской области.

Поздравления и слова благодарности в адрес жителей Сусанинского поселения прозвучали от председателя Сусанинского женсовета Ирины Позиненко.

Праздничная программа была яркой и насыщенной: сдача норм ГТО, забег, посвященный 120-летию Семрино, спортивная и детская игровая программы, карнавальное шествие, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и фудкорт.

В концерте приняли участие исполнители Гатчинского района и Санкт-Петербурга, в том числе фолк-группа «Ярмарка». Эффектным завершением праздничного вечера стало фаер-шоу: в опустившейся тьме перед сценой заплясали огненные фонтаны и факелы, танцующие языки пламени окунули зрителей в фантастический мир огненного волшебства. С праздником, Сусанинское поселение! С юбилеем, Семрино!

Андрей Соколов

Фото Николая Гатко