Проверяйте подлинность товаров в приложении «Госуслуги»

Как это работает

С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.

Как считать код «Честного знака» в приложении:

· Откройте приложение «Госуслуги»

· Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана

· Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования

· Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре

Что покажет сканирование

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:

- зелёный — всё в порядке

- серый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».

- красный — товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например, истёк срок годности.

Какие товары можно проверить

· лекарства

· молочную продукцию

· воду

· обувь, шубы и верхнюю одежду

· табак

· товары лёгкой промышленности

· фотоаппараты и лампы-вспышки

· духи и туалетную воду

· БАДы, антисептики и кресла-коляски

· шины и покрышки

· скоро — алкоголь

Если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.