Проверяйте подлинность товаров в приложении «Госуслуги»
Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».
Как это работает
С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.
Как считать код «Честного знака» в приложении:
· Откройте приложение «Госуслуги»
· Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана
· Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования
· Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре
Что покажет сканирование
В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:
- зелёный — всё в порядке
- серый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».
- красный — товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например, истёк срок годности.
Какие товары можно проверить
· лекарства
· молочную продукцию
· воду
· обувь, шубы и верхнюю одежду
· табак
· товары лёгкой промышленности
· фотоаппараты и лампы-вспышки
· духи и туалетную воду
· БАДы, антисептики и кресла-коляски
· шины и покрышки
· скоро — алкоголь
Если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.