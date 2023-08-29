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Проверяйте подлинность товаров в приложении «Госуслуги»

Больше не стоит переживать о подлинности товаров, которые вы покупаете. Теперь в магазине с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».

Рубрики:  Общество

Как это работает

С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.

Как считать код «Честного знака» в приложении:

·        Откройте приложение «Госуслуги»

·        Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана

·        Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования

·        Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре

 

Что покажет сканирование

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:

- зелёный — всё в порядке

- серый — товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».

- красный — товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например, истёк срок годности.

 

Какие товары можно проверить

·        лекарства

·        молочную продукцию

·        воду

·        обувь, шубы и верхнюю одежду

·        табак

·        товары лёгкой промышленности

·        фотоаппараты и лампы-вспышки

·        духи и туалетную воду

·        БАДы, антисептики и кресла-коляски

·        шины и покрышки

·        скоро — алкоголь

 

 Если на товаре из списка нет специальной маркировки, пожаловаться на это можно в приложении «Честный знак», которое устанавливается отдельно.