Больше пассажиров ― больше электричек

За 7 месяцев электропоездами пригородного следования по территории Ленинградской области перевезено более 28 миллионов пассажиров. По региону проходят 103 маршрута электричек.

«Наблюдаем рост пассажиропотока на электропоездах пригородного следования на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такое увеличение объясняется эффективным взаимодействием перевозчика АО «СЗППК» и комитета по транспорту при реакции на запросы жителей – своевременно увеличиваем составность, назначаем дополнительные поезда, развиваем цифровые сервисы оплаты проезда», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Перевозчик активно реализует продажу билетов с использованием цифровых технологий. За первое полугодие с помощью терминалов было оформлено 28% билетов, с помощью мобильных приложений - 15%.

В этом году 5 электропоездам «Ласточка» уже увеличена составность с 7 до 8 вагонов по маршрутам от Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до станций Калище, Лебяжье, Ораниенбаум-1, Луга, Гатчина-Балтийская.