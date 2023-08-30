Чествование золотых юбиляров прошло в день их свадьбы – 25 августа. Дворец бракосочетаний или официально - комитет по делам ЗАГС администрации Гатчинского района – размещается в бывшем особняке С.И. Рождественского. Связь с историей Гатчины здесь придает особый статус любой церемонии.

Сотрудники комитета по делам ЗАГС готовят для чествования юбиляров оригинальный текст, в основу которого ложатся факты из биографий мужа и жены и их семейной жизни. Поэтому ни одна церемония не похожа на другую.

В день юбилейного торжества Валерий Андреевич и Лидия Михайловна Савоста вновь прошли рука об руку под свадебный марш Мендельсона и оказались в нарядном зале Дворца бракосочетаний в окружении родных и близких. И вновь прозвучало «Горько!»

Валерий Андреевич Савоста на год старше своей супруги Лидии Михайловны. Он родился в апреле 1949 года, а она - в июле 1950 года. Годовщина свадьбы для них – день приятных воспоминаний.

Валерий и Лидия познакомились в марте 1973 года в городе Кривой Рог на Криворожском заводе по ремонту дизельных автомобилей. Лидия тогда работала в лаборатории металловедения, а Валерий был контролером в цехе и приносил в лаборантскую образцы деталей для проверки качества.

Через полгода они уже поженились. Брак был зарегистрирован 25 августа 1973 года в отделе ЗАГС города Кривой Рог Днепропетровской области. В этом же году, в октябре, семья переехала в Гатчину. До 2018 года Валерий Андреевич работал сварщиком. Сейчас на заслуженном отдыхе. Лидия Михайловна в настоящее время работает в отделе радиационной безопасности НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ».

Супруги живут в Гатчине. У них две дочери - Яна и Марина, две внучки - Алена и Маша и один правнук - Тимофей.

За время семейной жизни, вспоминают супруги, было всякое: и плохое, и хорошее, но самое важное - в семье все любят и уважают друг друга, заботятся и поддерживают в трудную минуту. Радуются успехам, переживают неудачи, вспоминают интересные события, делятся советами и просто тепло общаются.

В семье юбиляров существует прекрасная традиция: все праздники отмечать вместе, когда за столом собираются все четыре поколения: родители, дети, внуки и правнук.

Конечно же, мы поинтересовались секретом семейного счастья, который может стать добрым советом молодым парам.

Залогом счастливой семейной жизни юбиляры считают набор нехитрых правил: все трудности на жизненном пути нужно преодолевать вместе, стараться помнить только хорошее и быть оптимистами в жизни, проявлять уважение друг к другу, быть в доверительных отношениях со своей второй половинкой и с детьми, а самое главное - быть благодарными друг другу.

Красивая церемония чествования юбиляров проходит с живой музыкой. Все очень трогательно, поэтому многие не скрывают слез.

Супруги поставили подписи в почетной книге юбиляров.

- Чествование юбиляров супружеской жизни - особый праздник как для самих пар, так и для нас, - говорит заместитель председателя комитета по делам ЗАГС администрации Гатчинского района Татьяна Путинцева. - Мы пишем историю каждого человека, каждой семьи и в целом историю страны. Запись в почетной книге юбиляров показывает, как меняется время, но остаются неизменными высокие чувства.

А потом настало время поздравлений от родных и близких: подарки, поцелуи и море цветов, среди которых главные и самые любимые в семье Савоста - гладиолусы.

- А какие еще тогда, 50 лет назад, были цветы?! Самые красивые в августе – гладиолусы! – смеется Лидия Михайловна.

Сразу видно: семья Савоста – дружная. Это заметно по теплоте в глазах, красоте лиц, врожденному вкусу. Чуть что – друг другу помогают. В центре семьи – правнук Тимофей, стесняющийся от повышенного к нему внимания.

В финале праздника супруги принимали поздравления не только от ведущей церемонии и родных, но и от руководителей Гатчинского района.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова зачитала золотым юбилярам поздравительный адрес от руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим, вручила цветы и подарки.

- Что может быть большей наградой, чем возможность общения с детьми, внуками. У вас потрясающий супружеский союз. Он является примером супружеской любви и взаимопонимания. Вы - гордость Гатчинского района. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, - сказано в поздравлении.

От себя лично Ольга Павловна отметила, что поздравлять юбиляров - добрая и давняя традиция для города Гатчины.

- Для нас это очень важно. Мы рады, что вы связали свою судьбу именно с нашим городом. От всей души поздравляем вас и ждем здесь же на следующий юбилей супружеской жизни, - пригласила Ольга Мясникова.

Валерий Андреевич и Лидия Михайловна разделили свою радость с родными и близкими и сделали красивые фотографии на память.

тьяна Можаева